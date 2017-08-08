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Хакеры слили сценарий новой серии "Игры престолов" и требуют деньги от HBO

Источник:
http://www.vb.kg/doc/364460_ha...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441625-ru.html

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8 августа 2017, 9:42       Комментарии

В Сети появился сценарий пятого эпизода нового сезона "Игры престолов", который должен выйти 13 августа. За этим стоят хакеры, ранее взломавшие сеть кабельного канала HBO, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на Hollywood Reporter.
Ранее неизвестные уже выкладывали сценарий и полное видео четвертого эпизода сериала. Неизвестный под псевдонимом Mr. Smith прислал изданию ссылку на документы HBO, в том числе сценарий, данные о кастингах и электронную переписку одного из представителей высшего руководства канала.
Отмечается, что хакеры записали видеопослание для гендиректора HBO Ричарда Плефера, в котором потребовали от канала деньги.
Ранее сообщалось, что у телеканала HBO, на котором выходит сериал, похитили тысячи файлов, среди которых видеозаписи, изображения и музыка. О взломе серверов компании хакерами стало известно 1 августа, когда в Сети оказался сценарий нового эпизода "Игры престолов" и нескольких серий проектов "Игроки" и "Комната 104". Взломщики заявили, что всего им удалось скачать 1,5 терабайта данных. Руководство канала признало, что "произошел киберинцидент", и начало расследование.

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