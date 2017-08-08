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Жээнбеков вылетел в Турцию, встретится с турецким коллегой

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/politics...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441624-ru.html

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8 августа 2017, 9:29       Комментарии

БИШКЕК, 8 авг - Sputnik. Премьер-министр Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков во вторник вылетел с двухдневной рабочей поездкой в Турцию, сообщает пресс-служба правительства.
В рамках визита запланированы встречи Жээнбекова с премьер-министром Турции Бинали Йылдырымом.
"Глава правительства примет участие в церемонии открытия памятника Манасу в Стамбуле, в презентации книги о Манасе, а также посетит показ короткометражного фильма и театральной постановки об эпосе", - говорится в сообщении.
Кроме того, запланирована встреча премьер-министра с представителями кыргызской диаспоры.
В одном из парков исторической части Стамбула, района Халич, установили памятник Манасу Великодушному.
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