Жээнбеков вылетел в Турцию, встретится с турецким коллегой

8 августа 2017, 9:29 Комментарии

БИШКЕК, 8 авг - Sputnik. Премьер-министр Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков во вторник вылетел с двухдневной рабочей поездкой в Турцию, сообщает пресс-служба правительства.

В рамках визита запланированы встречи Жээнбекова с премьер-министром Турции Бинали Йылдырымом.

"Глава правительства примет участие в церемонии открытия памятника Манасу в Стамбуле, в презентации книги о Манасе, а также посетит показ короткометражного фильма и театральной постановки об эпосе", - говорится в сообщении.

Кроме того, запланирована встреча премьер-министра с представителями кыргызской диаспоры.

В одном из парков исторической части Стамбула, района Халич, установили памятник Манасу Великодушному.

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