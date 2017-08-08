В Бишкеке снесли сразу 6 незаконных объектов

8 августа 2017, 9:29 Комментарии

Управлением землепользования и строительства мэрии Бишкек произведен снос капитального забора из жженного кирпича, общей площадью 40 квадратных метров, построенный на красной линии в частной собственности.

Кроме того демонтирован самовольно установленный металлический ангара на муниципальной территории.

"Он установлен без соответствующих разрешительных документов в жилом массиве "Дордой". Также произведен демонтаж трех гаражей по улице Джантошева и 40-тонного контейнера на пересечении улиц Анкара-Чолпонатинская. Со стороны городской службы владельцам незаконных объектов выдавались уведомления. В связи с неисполнением уведомлений в установленный срок, демонтаж произведен в принудительном порядке", – говорится в сообщении.