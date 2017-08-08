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В Бишкеке снесли сразу 6 незаконных объектов

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/08/v-bish...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441623-ru.html

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ГУВД Бишкека заново объявило тендер на проведение капремонта приемника-распределителя

8 августа 2017, 9:29       Комментарии

Управлением землепользования и строительства мэрии Бишкек произведен снос капитального забора из жженного кирпича, общей площадью 40 квадратных метров, построенный на красной линии в частной собственности.
Кроме того демонтирован самовольно установленный металлический ангара на муниципальной территории.
"Он установлен без соответствующих разрешительных документов в жилом массиве "Дордой". Также произведен демонтаж трех гаражей по улице Джантошева и 40-тонного контейнера на пересечении улиц Анкара-Чолпонатинская. Со стороны городской службы владельцам незаконных объектов выдавались уведомления. В связи с неисполнением уведомлений в установленный срок, демонтаж произведен в принудительном порядке", – говорится в сообщении.

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