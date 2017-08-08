Умер сыгравший Годзиллу актер Харуо Накадзима

8 августа 2017, 9:34 Комментарии

Как сообщает Kyodo, на 89-м году жизни от воспаления легких умер японский актер Харуо Накадзима, сыгравший Годзиллу — одного из популярнейших монстров в истории кино.

Первый фильм про монстра Годзиллу, мутировавшего в результате ядреного взрыва, был выпущен киностудией Toho в 1954 году. С тех пор о нем было снято 30 кинокартин. Создатели фильма не прибегали к использованию компьютерной графики — актер играл монстра в настоящем тяжелом костюме. Харуо Накадзима в 2010 году написал мемуары "Моя жизнь в шкуре монстра", где описал все трудности во время съемок — в том числе связанные и с костюмом массой 40 кг.