Доллар США: 69.3149 (-0.0667) 
Евро: 81.7639 (-0.6788) 
Золото: 40.43 $/гр (-0.38) 
Серебро: 0.52 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

В Бишкеке снесли сразу 6 незаконных объектовВ Бишкеке снесли сразу 6 незаконных объектов

Умер сыгравший Годзиллу актер Харуо Накадзима

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/08/umer-s...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441622-ru.html

Похожие новости

Скончался пёс, сыгравший лютоволка Джона Сноу в сериале "Игра престолов"

Я отправил на телешоу несколько вопросов, - кыргызстанец, сыгравший против знатоков "Что? Где? Когда?"

Сыгравших на открытии Игр кочевников комузистов поблагодарили

Умерла сыгравшая принцессу Лею актриса Кэрри Фишер

Спикера попросили помочь с операцией актеру, сыгравшему Алымбека датку

8 августа 2017, 9:34       Комментарии

Как сообщает Kyodo, на 89-м году жизни от воспаления легких умер японский актер Харуо Накадзима, сыгравший Годзиллу — одного из популярнейших монстров в истории кино.
Первый фильм про монстра Годзиллу, мутировавшего в результате ядреного взрыва, был выпущен киностудией Toho в 1954 году. С тех пор о нем было снято 30 кинокартин. Создатели фильма не прибегали к использованию компьютерной графики — актер играл монстра в настоящем тяжелом костюме. Харуо Накадзима в 2010 году написал мемуары "Моя жизнь в шкуре монстра", где описал все трудности во время съемок — в том числе связанные и с костюмом массой 40 кг.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум