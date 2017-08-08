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Главы правительств КР и РУз обсудили подготовку к заседаниям МПК по делимитации и демаркации кыргызско-узбекской госграницы

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/glavy-pra...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441621-ru.html

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8 августа 2017, 8:58       Комментарии

Бишкек, 8 августа /Кабар/. 7 августа состоялся телефонный разговор Премьер-министра Кыргызской Республики Сооронбая Жээнбекова с Премьер-министром Республики Узбекистан Абдуллой Ариповым. Главы правительств Кыргызстана и Узбекистана обсудили подготовку к очередным заседаниям межправительственной комиссии по двустороннему сотрудничеству и межправительственной комиссии по делимитации и демаркации кыргызско-узбекской государственной границы.
"Мы будем рады видеть Вас и делегацию Узбекистана у нас в Кыргызстане", — подчеркнул Сооронбай Жээнбеков, обращаясь к узбекскому коллеге.
Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов с рабочим визитом прибудет в Кыргызстан для участия в очередных заседаниях межправительственных комиссий, которые состоятся с 15 по 17 августа в г. Чолпон-Ата, Кыргызстан.
В ходе разговора Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов подтвердил готовность узбекской стороны в проведении Дней узбекской культуры в Кыргызстане в октябре текущего года. Он также поблагодарил кыргызскую сторону за своевременную помощь гражданам Республики Узбекистан, попавшим 3 августа 2017 года в автоаварию на территории Иссык-Кульской области Кыргызской Республики.
Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков поблагодарил узбекскую сторону за решение о строительстве в городе Ош общеобразовательной школы на 630 ученических мест.
Справочно: 5 августа 2017 года специальным авиарейсом пострадавшие в автоаварии в Иссык-Кульской области 6 граждан Республики Узбекистан были доставлены в Республиканский научно-исследовательский центр экстренной медицины в городе Ташкент.

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