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Осмоналиев: "Правительство высоко ценит заслуги участников апрельской революции перед народом"

 

Фотографии: kabar.kg

 

Источник:
http://kabar.kg/news/osmonalie...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441620-ru.html

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8 августа 2017, 9:04       Комментарии

Бишкек, 8 августа /Кабар/. "Правительство Кыргызской Республики высоко ценит заслуги участников апрельской революции перед народом. Мы надеемся, что высокая цена, которую заплатили наши соотечественники, отдав свою жизнь ради будущего страны, будет полностью оправдана. Уже сейчас Кыргызская Республика – это другая страна с состоявшимися демократическими устоями, которая не сойдет с намеченного курса", — сказал руководитель аппарата правительства, министр КР Акылбек Осмоналиев 7 августа на встрече с представителями общественных объединений родных и близких погибших, пострадавших и участников апрельских событий 2010 года.
Осмоналиев от имени премьер-министра и правительства КР в знак признания особых заслуг участников Апрельской народной революции 2010 года перед народом наградил участников встречи правительственными наградами. Он пожелал всем мира и благополучия.
В завершение руководитель аппарата правительства наградил представителей общественных объединений "Мекен шейиттери", "Айкол Ала-Тоо", "Апрель Баатырлары" и "Апрель байрагы" Почетной грамотой правительства КР, именными часами, а также объявил благодарность ряду активистов от имени премьер-министра КР.

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