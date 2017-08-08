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В Иссык-Кульской больнице за 7 месяцев 2017 года оказали помощь почти 3 тыс. пациентам

 

Фотографии: kabar.kg

   

Источник:
http://kabar.kg/news/v-issyk-k...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441619-ru.html

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8 августа 2017, 9:13       Комментарии

Бишкек, 8 августа /Кабар/. В Иссык-Кульской территориальной больнице за 7 месяцев 2017 года медицинскую помощь оказали 2791 пациенту, амбулаторная помощь оказана 606 больным, сообщают в пресс-службе Минздрава.
В ведомстве отмечают, что все пациенты получают медицинскую помощь своевременно и в достаточном объеме.
По информации Минздрава, в больнице организовано круглосуточное дежурство четырех врачей в составе хирурга, терапевта, акушер-гинеколога и реаниматолога. Кроме того, кадровый потенциал усилен специалистами из лечебных организаций Бишкека, кафедральными сотрудниками КГМА. Ургентное дежурство несут сотрудники лаборатории и рентген-кабинета.

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