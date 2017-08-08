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Жээнбеков вылетел с двухдневной рабочей поездкой в Турецкую Республику

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/sooronbai...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441618-ru.html

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8 августа 2017, 9:20       Комментарии

Бишкек, 8августа /Кабар/.Премьер-министр Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков сегодня, 8 августа, вылетел с двухдневной рабочей поездкой в Турецкую Республику, сообщили в аппарате праительства.
В рамках рабочей поездки запланированы встречи Сооронбая Жээнбекова с Премьер-министром Турецкой Республики Бинали Йылдырымом.
Сооронбай Жээнбеков примет участие в церемонии открытия памятника герою эпоса "Манас" в городе Стамбул, презентации книги о "Манасе", показе короткометражного фильма и театральной постановке об эпосе "Манас".
Также запланирована встреча главы правительства с представителями кыргызской диаспоры в Турецкой Республике.

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