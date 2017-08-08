Мэрия Бишкека планирует заменить существующие светильники на светодиодные энергосберегающие источники света

8 августа 2017, 8:53 Комментарии

Мэрия Бишкека планирует реализовать инвестиционный проект "Наружное освещение городских улиц". Об этом говорится в проекте программы развития города Бишкек на 2017-2020 годы "Обновление городской среды", которое вынесено на общественное обсуждение. Проект "Наружное освещение городских улиц" - это замена существующих светильников на 31 тыс. светодиодных энергосберегающих источников света. Благодаря этому планируется проведение модернизации существующей системы освещения; уменьшение трудозатрат на содержание светоточек; сокращение загрязнения окружающей среды города; снижение расходов на потребляемую электроэнергию до 70%, улучшение освещенности улиц.

Будет произведена замена 985 км существующих ЛЭП на СИП.