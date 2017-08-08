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Кыргызстан занимает третье место после Грузии и Сирии по числу граждан, получивших разрешение на работу в Турции

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441616-ru.html

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8 августа 2017, 9:18       Комментарии

В Турции разрешение на работу получили более 5 тыс. кыргызстанцев. Об этом сообщается на турецком сайте "Анадолу". По данным Министерства труда и социальной защиты Турции, в первой половине 2017 года разрешение на работу в стране получили 46 тыс. 684 иностранца, всего заявления подали 55 тыс. 671 человек. Большинство из них составляют сирийцы - 8652 человека.
Из общего числа разрешений на работу 24 тыс. 544 выданы иностранцам-мужчинам, 22 тыс. 140 - женщинам.
В получении разрешения на работу отказано 1 тыс. 828 иностранцам. По 812 запросам решения пока не принято.
Помимо сирийцев разрешение на работу получили 5049 граждан Кыргызстана, 4288 - Украины, 38847 - Грузии, 2581 - Китая, 1781 - Туркменистана, 1508 - Индии, 1487 - России.
Также в числе получивших разрешение на работу 584 гражданина Германии, 514 - Великобритании, 395 - США, 351 - Италии, 250 - Франции, а также граждане Сингапура, Мексики, Йемена, Бразилии, Эстонии, Палестины.
По данным министерства, в 2011 году 17 тыс. 467 иностранцев получили разрешение на работу в Турции, в 2012 году - 32 тыс. 277, в 2013 - 45 тыс. 834, в 2014 - 552 тыс. 304, в 2015 - 64 тыс. 833, в 2016 году - 73 тыс. 584, передает агентство.

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