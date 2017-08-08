Не менее 10 человек пострадали из-за взрыва в Пакистане

8 августа 2017, 9:13 Комментарии

Как минимум десять человек пострадали при взрыве грузовика с фруктами в пакистанском Лахоре, сообщает Интерфакс со ссылкой на агентство Associated Press. Также оказалось повреждено здание школы.

Грузовик был припаркован на пустыре и взорвался в понедельник вечером.

Город Лахор - столица провинции Пенджаб, где активно поддерживают отстраненного недавно премьер-министра Наваза Шарифа. Верховный суд Пакистана отправил Шарифа в отставку за сокрытие активов. Взрыв произошел в избирательном округе бывшего премьера, куда тот хотел приехать в среду.