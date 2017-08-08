Эти фильмы смотрели наши родители! В Бишкеке пройдет Неделя ретрокино

8 августа 2017, 9:00 Комментарии

БИШКЕК, 8 авг - Sputnik. В Бишкеке состоится Неделя ретрокино, сообщили корреспонденту Sputnik Кыргызстан в "Кыргыз киносу".

С 10 по 16 августа во время вечерних сеансов будут демонстрироваться отечественные фильмы, снятые в прошлом веке.

Стоимость билетов - 160 сомов в будни и 170 в выходные. Пенсионерам при предъявлении удостоверения достаточно заплатить 100 сомов.

Репертуар еще не утвержден, но уже известна картина, которая откроет фестивальную неделю, - это фильм Андрея Кончаловского по мотивам книги Чингиза Айтматова "Первый учитель".

Кинопоказы будут проходить в кинотеатре "Кыргыз киносу" по адресу: улица Ахунбаева, 92.

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