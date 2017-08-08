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Negatiff: Убийство жены, развращение детей и бесконечные ДТП

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441611-ru.html

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8 августа 2017, 8:19       Комментарии

Информационное агентство АКИpress представляет подборку новостей, которые вы могли пропустить вчера... В результате дорожно-транспортного происшествия в селе Кара-Жыгач Аламединского района погиб 24-летний водитель автомобиля "БМВ". Еще 13 человек, находившиеся в микроавтобусе, пострадали
На Иссык-Куле произошло три аварии, в одной из которых погиб мужчина. Аварии произошли в Тонском, Джети-Огузском и Ак-Суйском районах. Погиб мужчина 1959 года рождения.
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О произошедшем в милицию сообщили местные жители.

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