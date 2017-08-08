Negatiff: Убийство жены, развращение детей и бесконечные ДТП

8 августа 2017, 8:19 Комментарии

Информационное агентство АКИpress представляет подборку новостей, которые вы могли пропустить вчера... В результате дорожно-транспортного происшествия в селе Кара-Жыгач Аламединского района погиб 24-летний водитель автомобиля "БМВ". Еще 13 человек, находившиеся в микроавтобусе, пострадали

На Иссык-Куле произошло три аварии, в одной из которых погиб мужчина. Аварии произошли в Тонском, Джети-Огузском и Ак-Суйском районах. Погиб мужчина 1959 года рождения.

В городе Ош мужчина, в состоянии алкогольного опьянения, избил жену во время отдыха в бассейне. Несмотря на тяжелое состояние, супруге удалось добраться до дома, который находился поблизости от зоны отдыха. От полученных травм она скончалась у себя дома.

В селе Орнок Иссык-Кульского района задержан 36-летний мужчина, подозреваемый в развращении своего 7-летнего племянника. По некоторым данным, 7-летний мальчик находился на воспитании у подозреваемого, так как родители мальчика находятся на заработках в России.

О произошедшем в милицию сообщили местные жители.