Доллар США: 69.3149 (-0.0667) 
Евро: 81.7639 (-0.6788) 
Золото: 40.43 $/гр (-0.38) 
Серебро: 0.52 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Прогноз погоды: в Бишкеке без осадковПрогноз погоды: в Бишкеке без осадковNegatiff: Убийство жены, развращение детей и бесконечные ДТПNegatiff: Убийство жены, развращение детей и бесконечные ДТП

Positiff: Как наши красавицы и спортсмены побеждают за рубежом

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441610-ru.html

Похожие новости

Positiff: Спортсмены из КР завоевали серебро на чемпионате мира по борьбе, школьник из КР занял 1 место в конкурсе Info Matrix

В Казахстана собираются запретить религиозное образование за рубежом

Власти Узбекистана выделят 42 млрд сумов на зарубежные стажировки

Спортсмены из Кыргызстана примут участие в чемпионате Азии по джиу-джитсу

Кыргызстанские спортсмены примут участие в чемпионате Азии по джиу джитсу

8 августа 2017, 8:20       Комментарии

Информационное агентство АКИpress предлагает подборку позитивных новостей, которые вы могли пропустить вчера. Кыргызстанка Сусанна Егорян стала первой вице-мисс World Next Top Model 2017
Сборная Кыргызстана пробилась в полуфинал международного чемпионата "Танковый биатлон"
Кыргызстанские борцы завоевали шесть медалей на молодежном чемпионате мира по борьбе: Айпери Медет кызы, вольная борьба, до 72 кг, 1 место; Жоламан Шаршенбеков, греко-римская борьба, до 55 кг, 2 место; Акжол Махмудов, греко-римская борьба, до 74 кг, 2 место; Роман Ким, греко-римская борьба, до 120 кг, 2 место; Акбар Кенжебек уулу, вольная борьба, до 50 кг, 3 место; Мээрим Жуманазарова, вольная борьба, до 67 кг, 3 место
История лучезарной Чолпон, которая встретила Рамона из Огайо и теперь они воспитывают очаровательного малыша

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум