Positiff: Как наши красавицы и спортсмены побеждают за рубежом

8 августа 2017, 8:20 Комментарии

Информационное агентство АКИpress предлагает подборку позитивных новостей, которые вы могли пропустить вчера. Кыргызстанка Сусанна Егорян стала первой вице-мисс World Next Top Model 2017

Сборная Кыргызстана пробилась в полуфинал международного чемпионата "Танковый биатлон"

Кыргызстанские борцы завоевали шесть медалей на молодежном чемпионате мира по борьбе: Айпери Медет кызы, вольная борьба, до 72 кг, 1 место; Жоламан Шаршенбеков, греко-римская борьба, до 55 кг, 2 место; Акжол Махмудов, греко-римская борьба, до 74 кг, 2 место; Роман Ким, греко-римская борьба, до 120 кг, 2 место; Акбар Кенжебек уулу, вольная борьба, до 50 кг, 3 место; Мээрим Жуманазарова, вольная борьба, до 67 кг, 3 место

История лучезарной Чолпон, которая встретила Рамона из Огайо и теперь они воспитывают очаровательного малыша