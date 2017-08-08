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Необходимо создать комфортную среду. Мэрия выносит на обсуждение проект

Источник:
http://www.vb.kg/doc/364435_ne...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441609-ru.html

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8 августа 2017, 8:17       Комментарии

Столичная мэрия выносит на общественные обсуждения проект Программы развития города Бишкек на 2017–2020 годы "Обновление городской среды".
Как сообщает пресс-служба муниципалитета, он разработан на основании Бюджетного кодекса КР и законов КР "О местном самоуправлении" и "О статусе столицы".
Проект определяет действия органов местного самоуправления г. Бишкек по достижению стратегических целей на предстоящие 4 года, которые направлены на создание комфортной городской среды.
Кроме того, для привлечения инвестиционных и грантовых средств разработан отдельный план мероприятий, который имеет немаловажное значение в вопросе развития города, однако не подкреплен финансовыми средствами.
Мэрия выносит данный проект программы на общественное обсуждение и каждый горожанин может принять участие. Все свои предложения и замечания городские власти просят оформить по прилагаемой форме и направить на почту: bishkek.razvitie@gmail.com до 25 августа 2017 года. Подробно с проектом можно ознакомиться на сайте муниципалитета.

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