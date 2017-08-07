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Футбол: Азамат Байматов перешел в клуб высшей лиги Омана

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/364429_fy...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441608-ru.html

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8 августа 2017, 8:30       Комментарии

Защитник и капитан национальной сборной Кыргызстана по футболу Азамат Байматов перешел в клуб высшей лиги Омана - "Сохар". Об этом сообщает официальная страница клуба в социальной сети "Фейсбук".
Как сообщается, в своей новой команде Байматов будет играть под 36-м номером.
Отметим, чуть ранее капитан сборной попрощался с клубом "Аль Риффа" из Бахрейна, в котором играл в течение года и стал серебряным призером в высшем дивизионе. За 2016-2017 сезон он в составе местной команды сыграл в 23-х матчах и забил два гола.
Напомним, с сентября 2015 года Байматов защищал цвета другого бахрейнского футбольного клуба "Ситра", где стал его капитаном.

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