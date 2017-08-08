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Глава МИД Эрлан Абдылдаев заработал миллион сомов на своем посту

Источник:
http://www.vb.kg/doc/364442_gl...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441607-ru.html

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Уехал на заработки и исчез. Оказалось, женился и возвращаться не хочет

8 августа 2017, 8:38       Комментарии

Министр иностранных дел Эрлан Абдылдаев на своем посту заработал миллион сомов. Об этом сообщается в отчете Госкадровой службы о доходах чиновников за 2016 год.
Глава МИД указал, что в прошлом году по месту основной работы получил чуть более 1 млн сомов. Он владеет большой квартирой площадью в 164 кв. метра и дачным участком. Личного автомобиля и другого имущества, судя по официальным данным, у него нет.
Доходы его близкого родственника в прошлом году составили 711 тыс. сомов. В его собственности находится квартира в 82 кв. метра.

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