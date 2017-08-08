Сборная КР стабилизирует свое положение в рейтинге FIFA — прогноз

8 августа 2017, 8:45 Комментарии

БИШКЕК, 8 авг - Sputnik. Сайт football-rankings.info считает, что в августовском рейтинге FIFA сборная Кыргызстана по футболу останется на 127-м месте.

В прошлом году национальная команда обновила рекорды. В апрельском рейтинге она заняла сотое место, а в октябрьском оказалась на 99-м. Однако после сборная сдала позиции.

По мнению аналитиков сайта football-rankings.info, который уже несколько раз верно прогнозировал изменения в обновленном рейтинге, команда КР останется на 127-й позиции с прежним количеством баллов - 248.

Отметим, что сборная стабилизирует свое положение. В мае она была 128-й, в июне - 132-й. В июле отечественная команда заняла 127-е место.

Следующее обновление рейтинга намечено на 10 августа.

window.Ya.adfoxCode.create({ ownerId: 249922, containerId: 'adfox_150064421052246055', params: { pp: 'kuk', ps: 'ckap', p2: 'flvd', puid1: '' } });