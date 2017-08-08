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Сборная КР стабилизирует свое положение в рейтинге FIFA — прогноз

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/sport/20...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441606-ru.html

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8 августа 2017, 8:45       Комментарии

БИШКЕК, 8 авг - Sputnik. Сайт football-rankings.info считает, что в августовском рейтинге FIFA сборная Кыргызстана по футболу останется на 127-м месте.
В прошлом году национальная команда обновила рекорды. В апрельском рейтинге она заняла сотое место, а в октябрьском оказалась на 99-м. Однако после сборная сдала позиции.
По мнению аналитиков сайта football-rankings.info, который уже несколько раз верно прогнозировал изменения в обновленном рейтинге, команда КР останется на 127-й позиции с прежним количеством баллов - 248.
Отметим, что сборная стабилизирует свое положение. В мае она была 128-й, в июне - 132-й. В июле отечественная команда заняла 127-е место.
Следующее обновление рейтинга намечено на 10 августа.
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