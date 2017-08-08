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Психологи: Одиночество опаснее, чем ожирение

Источник:
http://www.vb.kg/doc/364413_ps...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441604-ru.html

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Ожирение оказалось связано со слабоумием

8 августа 2017, 8:08       Комментарии

Одиночество и социальная изоляция представляют большую угрозу человеку, чем ожирение. К такому выводу пришли психологи из Университета Бригама Янга (США). По их мнению, воздействие этих факторов на население растет с каждым годом и может представлять национальную проблему. Об этом, как пишет Лента.ру, ученые сообщили на 125-й ежегодной конвенции Американской психологической ассоциации.
По словам экспертов, взаимоотношения с другими людьми являются фундаментальной потребностью человека, которое важно как для психологического благополучия, так и для выживания. По данным исследования Loneliness Study, проведенного некоммерческой организацией AARP, 42,6 миллиона взрослых американцев старше 45 лет страдают от хронического одиночества. Согласно результатам переписи в 2014 году, более четверти населения живет в одиночестве, а более половины граждан не состоят в браке.
Ученые провели два метаанализа, в каждом из которых объединялись результаты десятков исследований. Первый включал 148 научных работ, в которых участвовали в общей сложности 300 тысяч добровольцев. Оказалось, что крепкие социальные связи способствуют 50-процентному снижению риска ранней смерти. Во втором метаанализе изучались данные 70 исследований с участием 3,4 миллиона человек из Северной Америки, Европы, Азии и Австралии. Согласно выводам ученых, социальная изоляция или одиночество увеличивает риск преждевременной смерти в большей степени, чем другие факторы, включая ожирение.
Специалисты считают, что система здравоохранения должна учитывать влияние социальных связей на здоровье населения. Также необходимо строительство баз отдыха и парков, где пенсионеры, которые наиболее уязвимы для одиночества, могут общаться с другими людьми.

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