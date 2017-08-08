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ГУВД Бишкека заново объявило тендер на проведение капремонта приемника-распределителяГУВД Бишкека заново объявило тендер на проведение капремонта приемника-распределителя

Минюст предлагает утвердить порядок изготовления, использования, уничтожения документов с изображением герба КР

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441602-ru.html

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8 августа 2017, 4:08       Комментарии

Министерство юстиции предлагает утвердить порядок изготовления, использования, хранения и уничтожения с изображением герба Кыргызстана. Проект постановления министерство выносит на общественное обсуждение. Как отмечается в справке-обосновании, согласно статье 15 закона "О государственных символах Кыргызской Республики" порядок изготовления, использования, хранения и уничтожения бланков, печатей и иных носителей изображения государственного герба КР устанавливается правительством.
"Закон был принят еще 17 июля 2004 года, однако, до сегодняшнего дня правительством не был утвержден порядок изготовления, использования, хранения и уничтожения бланков, печатей и иных носителей изображения государственного герба Кыргызской Республики. Проектом предлагается регламентировать порядок", - говорится в сообщении.

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