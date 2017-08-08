Минюст предлагает утвердить порядок изготовления, использования, уничтожения документов с изображением герба КР

8 августа 2017, 4:08 Комментарии

Министерство юстиции предлагает утвердить порядок изготовления, использования, хранения и уничтожения с изображением герба Кыргызстана. Проект постановления министерство выносит на общественное обсуждение. Как отмечается в справке-обосновании, согласно статье 15 закона "О государственных символах Кыргызской Республики" порядок изготовления, использования, хранения и уничтожения бланков, печатей и иных носителей изображения государственного герба КР устанавливается правительством.

"Закон был принят еще 17 июля 2004 года, однако, до сегодняшнего дня правительством не был утвержден порядок изготовления, использования, хранения и уничтожения бланков, печатей и иных носителей изображения государственного герба Кыргызской Республики. Проектом предлагается регламентировать порядок", - говорится в сообщении.