Фотофакт: лунное затмение в небе над Кыргызстаном

8 августа 2017, 0:28 Комментарии

Кыргызстанцы увидят затмение с 00.20, когда Луна начнет погружаться в земную тень.

Это природное явление часто называют "кровавой Луной" из-за того, что Земля не полностью закрывает тенью свою спутницу и та приобретает бордовый оттенок. Следующее лунное затмение ожидается 31 января 2018 года.

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