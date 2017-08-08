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Новости Кыргызстана

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Фотофакт: лунное затмение в небе над Кыргызстаном

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441600-ru.html

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8 августа 2017, 0:28       Комментарии

Кыргызстанцы увидят затмение с 00.20, когда Луна начнет погружаться в земную тень.
Это природное явление часто называют "кровавой Луной" из-за того, что Земля не полностью закрывает тенью свою спутницу и та приобретает бордовый оттенок. Следующее лунное затмение ожидается 31 января 2018 года.
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