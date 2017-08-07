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В селе Аламедин возможны отключения электроэнергииВ селе Аламедин возможны отключения электроэнергии

Строительство многоэтажки напротив цирка ранее было приостановлено, но затем компания решила земельный вопрос с Минкультуры, - Госэкотехинспекция

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441598-ru.html

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7 августа 2017, 22:37       Комментарии

Строительство жилого дома Arstan Tower на улице Фрунзе было приостановлено ранее, но затем компания-застройщик решила земельные вопросы с Министерством культуры, информации и туризма. Об этом АКИpress сообщили в Госинспекции по экологической и технической безопасности.
Как рассказал инспектор Таалай Аширбаев, строительство было приостановлено в связи с отсутствием разрешения на строительство. "В 2015 году в начале строительства у компании был согласованный проект, но не было разрешения. Они должны были решить земельный вопрос с Министерством культуры. В связи с этим прокуратура выдала предписание о приостановлении строительства. Однако к настоящему времени компания решила данный вопрос. Сейчас строительство продолжается со всеми разрешительными документами", - рассказал он.
Предполагается, что будет построен 14-этажный жилой дом.
Ранее сообщалось, что прокуратура Свердловского района Бишкека возбудила уголовное дело и внесла предписание на приостановление строительства 19-этажного комплекса по улице Фрунзе напротив цирка.
Заказчиков комплекса "Арстан-Тауэр" является ОсОО "Б&К-Боулинг центр". Руководителем ОсОО "Б&К-Боулинг центр" является Эльвира Орозалиева. Учредитель - компания Supernova enterprises Limited. Дата регистрации ОсОО "Б&К-Боулинг центр" 29 мая 2008 года.

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