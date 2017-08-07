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В селе Аламедин возможны отключения электроэнергии

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441597-ru.html

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7 августа 2017, 21:44       Комментарии

ОАО "Северэлектро" опубликовало перечень участков профилактических работ 8 августа в Чуйской области с возможным перерывом в электроснабжении.
<table border="1"> <tr> <td> Район электросетей
</td> <td> Населенный пункт
</td> <td> Время
</td> <td> Причина
</td> </tr> <tr> <td> с
</td> <td> до
</td> </tr> <tr> <td> Аламединский
</td> <td> с.Аламедин (ул.Чугуева, Панфилова, Горького, Чернышевского, Гоголя, Кавказский тупик, Набережная, Школьная, Логвиненко, Алма-Атинская (дома №1-300), район ГЭС-2 (от ул.Набережной до Алма-Атинской)
</td> <td> 09:00
</td> <td> 17:00
</td> <td> Ремонтные работы на ГЭС-
</td> </tr> </table>

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