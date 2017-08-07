В селе Аламедин возможны отключения электроэнергии

7 августа 2017, 21:44 Комментарии

ОАО "Северэлектро" опубликовало перечень участков профилактических работ 8 августа в Чуйской области с возможным перерывом в электроснабжении.

<table border="1"> <tr> <td> Район электросетей

</td> <td> Населенный пункт

</td> <td> Время

</td> <td> Причина

</td> </tr> <tr> <td> с

</td> <td> до

</td> </tr> <tr> <td> Аламединский

</td> <td> с.Аламедин (ул.Чугуева, Панфилова, Горького, Чернышевского, Гоголя, Кавказский тупик, Набережная, Школьная, Логвиненко, Алма-Атинская (дома №1-300), район ГЭС-2 (от ул.Набережной до Алма-Атинской)

</td> <td> 09:00

</td> <td> 17:00

</td> <td> Ремонтные работы на ГЭС-

</td> </tr> </table>