Найдена сестра кыргызстанца, принудительно госпитализированного в психиатрическую больницу Москвы

7 августа 2017, 21:08 Комментарии

Посольство Кыргызстана в России нашло сестру кыргызстанца К.М., 1979 года рождения, который был принудительно госпитализирован в больницу Москвы.

Как сообщили в посольстве, 7 августа в психиатрической клинической больнице №1 им.Н.А.Алексеева состоялось выездное заседание Симоновского районного суда Москвы для решения вопроса о недобровольной госпитализации К.М.

Сотрудники посольства ранее провели встречу с заведующим отделения, который сообщил, что К.М. поступил в больницу 3 августа в связи с делириозным помрачением сознания, психомоторным возбуждением, дезориентировкой в окружающем. В ходе беседы с К.М. сообщил, что приехал в Москву более года назад и последние 3 месяца оставался без работы. С родными потерял связь более года назад.

В настоящее время состояние К.М. стабильное, однако, в связи с отсутствием каких-либо документов и родственников, суд принял решение, что К.М. необходимо пройти повторное наблюдение врачей.

В этот же день на основании информации, полученной от К.М., были начаты поиски родственников. В результате поисков была найдена родная сестра К.Н., которая подтвердила, что потеряла связь с братом и ее самостоятельные поиски не дали результатов.

По итогам переговоров с руководством больницы и родной сестрой К.М. была достигнута договоренность, что в ближайшее время после выписки посольство оформит свидетельство на возвращению на родину кыргызстанцы, который будет отправлен в Кыргызстан в сопровождении своей родной сестры.