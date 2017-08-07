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Спасатель за рулем — таксистов учат оказывать первую помощь при ДТПСпасатель за рулем — таксистов учат оказывать первую помощь при ДТП

Найдена сестра кыргызстанца, принудительно госпитализированного в психиатрическую больницу Москвы

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441596-ru.html

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7 августа 2017, 21:08       Комментарии

Посольство Кыргызстана в России нашло сестру кыргызстанца К.М., 1979 года рождения, который был принудительно госпитализирован в больницу Москвы.
Как сообщили в посольстве, 7 августа в психиатрической клинической больнице №1 им.Н.А.Алексеева состоялось выездное заседание Симоновского районного суда Москвы для решения вопроса о недобровольной госпитализации К.М.
Сотрудники посольства ранее провели встречу с заведующим отделения, который сообщил, что К.М. поступил в больницу 3 августа в связи с делириозным помрачением сознания, психомоторным возбуждением, дезориентировкой в окружающем. В ходе беседы с К.М. сообщил, что приехал в Москву более года назад и последние 3 месяца оставался без работы. С родными потерял связь более года назад.
В настоящее время состояние К.М. стабильное, однако, в связи с отсутствием каких-либо документов и родственников, суд принял решение, что К.М. необходимо пройти повторное наблюдение врачей.
В этот же день на основании информации, полученной от К.М., были начаты поиски родственников. В результате поисков была найдена родная сестра К.Н., которая подтвердила, что потеряла связь с братом и ее самостоятельные поиски не дали результатов.
По итогам переговоров с руководством больницы и родной сестрой К.М. была достигнута договоренность, что в ближайшее время после выписки посольство оформит свидетельство на возвращению на родину кыргызстанцы, который будет отправлен в Кыргызстан в сопровождении своей родной сестры.

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