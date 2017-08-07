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Участники Апрельской революции награждены правительственными наградами

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441595-ru.html

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"Кыргызаэронавигация" награждена "Почетным знаком" МАК

7 августа 2017, 20:46       Комментарии

Правительство Кыргызстана высоко оценивает заслуги участников апрельской революции перед народом. Об этом 7 августа сообщил руководитель Аппарата правительства-министр Акылбек Осмоналиев на встрече с представителями общественных объединений родных и близких погибших, пострадавших и участников апрельских событий 2010 года.
"Мы надеемся, что высокая цена, которую заплатили наши соотечественники, отдав свою жизнь ради будущего страны, будет полностью оправдана. Уже сейчас Кыргызская Республика - это другая страна с состоявшимися демократическими устоями, которая не сойдет с намеченного курса", - сказал он.
А.Осмоналиев в знак признания особых заслуг участников Апрельской народной революции 2010 года перед народом наградил участников встречи правительственными наградами. Он пожелал всем мира и благополучия.
Он также наградил представителей общественных объединений "Мекен шейиттери", "Айкол Ала-Тоо", "Апрель Баатырлары" и "Апрель байрагы" почетными грамотами правительства, именными часами, а также объявил благодарность ряду активистов.

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