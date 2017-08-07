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Команда Сухопутных войск Кыргызстана борется за выход в финал в "Армейских играх" в Казахстане

 

Фотографии: akipress.kg

   

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441594-ru.html

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7 августа 2017, 20:52       Комментарии

В рамках "Армейских международных игр-2017", которые проходят в Казахстане, команда Сухопутных войск Вооруженных сил Кыргызстана 7 августа борется за выход в финал конкурса "Мастера артиллерийского огня".
Как сообщили АКИpress в пресс-службе Сухопутных войск, команда КР борется с командами Вооруженных сил России, Беларуси, Казахстана, Азербайджана, Венесуэлы, Таджикистана и Зимбабве.
В финал выходят 4 лучшие команды. В полуфинале оба минометных расчета участвуют на одном и том же тягаче (МТЛБ), стреляют одним минометом, а также из одного пулемета (ПКТ). Гранотомет и автомат у каждого расчета свои.
Протяженность маршрута составляет 6 км.

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