Команда Сухопутных войск Кыргызстана борется за выход в финал в "Армейских играх" в Казахстане

7 августа 2017, 20:52 Комментарии

В рамках "Армейских международных игр-2017", которые проходят в Казахстане, команда Сухопутных войск Вооруженных сил Кыргызстана 7 августа борется за выход в финал конкурса "Мастера артиллерийского огня".

Как сообщили АКИpress в пресс-службе Сухопутных войск, команда КР борется с командами Вооруженных сил России, Беларуси, Казахстана, Азербайджана, Венесуэлы, Таджикистана и Зимбабве.

В финал выходят 4 лучшие команды. В полуфинале оба минометных расчета участвуют на одном и том же тягаче (МТЛБ), стреляют одним минометом, а также из одного пулемета (ПКТ). Гранотомет и автомат у каждого расчета свои.

Протяженность маршрута составляет 6 км.