Команда Сухопутных войск Кыргызстана борется за выход в финал в "Армейских играх" в Казахстане

7 августа 2017, 20:52 Комментарии
В рамках "Армейских международных игр-2017", которые проходят в Казахстане, команда Сухопутных войск Вооруженных сил Кыргызстана 7 августа борется за выход в финал конкурса "Мастера артиллерийского огня".
Как сообщили АКИpress в пресс-службе Сухопутных войск, команда КР борется с командами Вооруженных сил России, Беларуси, Казахстана, Азербайджана, Венесуэлы, Таджикистана и Зимбабве.
В финал выходят 4 лучшие команды. В полуфинале оба минометных расчета участвуют на одном и том же тягаче (МТЛБ), стреляют одним минометом, а также из одного пулемета (ПКТ). Гранотомет и автомат у каждого расчета свои.
Протяженность маршрута составляет 6 км.