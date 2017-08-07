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Спасатель за рулем — таксистов учат оказывать первую помощь при ДТП

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441593-ru.html

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7 августа 2017, 21:03       Комментарии

БИШКЕК, 7 авг - Sputnik. Национальное общество Красного Полумесяца (НОКП) КР запустило проект обучения водителей такси в Бишкеке навыкам оказания первой помощи, сообщила пресс-служба организации.
Специалисты Красного Полумесяца приводят статистику Главного управления патрульной милиции МВД, согласно которой с начала года в результате ДТП на дорогах страны погибли 343 человека.
В большинстве случаев при авариях первая помощь на месте происшествия оказывается не в полном объеме или не оказывается совсем, отмечают в НОКП.
"Это в значительной мере связано с незнанием и неумением участников дорожного движения, сотрудников дорожных служб оказывать данный вид помощи, что является весьма актуальной проблемой", - заявили в организации.
В связи с этим водители одной из служб такси столицы прошли тренинги по оказанию первой доврачебной помощи. Тренеры Красного Полумесяца показали им, как вытаскивать пострадавшего из авто, как делать искусственное дыхание и сердечно-легочную реанимацию.
Планируется также обучить водителей еще двух служб такси оказанию услуг пассажирам.
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