Спасатель за рулем — таксистов учат оказывать первую помощь при ДТП

7 августа 2017, 21:03 Комментарии

БИШКЕК, 7 авг - Sputnik. Национальное общество Красного Полумесяца (НОКП) КР запустило проект обучения водителей такси в Бишкеке навыкам оказания первой помощи, сообщила пресс-служба организации.

Специалисты Красного Полумесяца приводят статистику Главного управления патрульной милиции МВД, согласно которой с начала года в результате ДТП на дорогах страны погибли 343 человека.

В большинстве случаев при авариях первая помощь на месте происшествия оказывается не в полном объеме или не оказывается совсем, отмечают в НОКП.

"Это в значительной мере связано с незнанием и неумением участников дорожного движения, сотрудников дорожных служб оказывать данный вид помощи, что является весьма актуальной проблемой", - заявили в организации.

В связи с этим водители одной из служб такси столицы прошли тренинги по оказанию первой доврачебной помощи. Тренеры Красного Полумесяца показали им, как вытаскивать пострадавшего из авто, как делать искусственное дыхание и сердечно-легочную реанимацию.

Планируется также обучить водителей еще двух служб такси оказанию услуг пассажирам.

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