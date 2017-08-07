Будет жарче — прогноз погоды на 8 августа

7 августа 2017, 20:11 Комментарии

БИШКЕК, 7 авг - Sputnik. Во вторник, 8 августа, осадков на территории страны не ожидается, сообщает Кыргызгидромет.

По сравнению с понедельником во вторник метеорологи обещают температуру на 1-2 градуса выше.

В Чуйской области ночью +18...+23, днем 33-38 выше нуля. В Таласской области в ночное время +12...+17, днем 31-36 со знаком "плюс".

В Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской областях ночью 18-24 тепла, днем термометры покажут +33...+39.

В Нарынской области в ночное время +7...+12, днем воздух прогреется до +28...+33 градусов.

В Иссык-Кульской области ночью 13-18 выше нуля, днем +26...+31.

В Бишкеке и Оше ночью 21-23 градуса со знаком "плюс", днем +36...+38.

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