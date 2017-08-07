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Будет жарче — прогноз погоды на 8 августа

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/Kyrgyzst...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441592-ru.html

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Прогноз погоды: в Бишкек вернулась жара

7 августа 2017, 20:11       Комментарии

БИШКЕК, 7 авг - Sputnik. Во вторник, 8 августа, осадков на территории страны не ожидается, сообщает Кыргызгидромет.
По сравнению с понедельником во вторник метеорологи обещают температуру на 1-2 градуса выше.
В Чуйской области ночью +18...+23, днем 33-38 выше нуля. В Таласской области в ночное время +12...+17, днем 31-36 со знаком "плюс".
В Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской областях ночью 18-24 тепла, днем термометры покажут +33...+39.
В Нарынской области в ночное время +7...+12, днем воздух прогреется до +28...+33 градусов.
В Иссык-Кульской области ночью 13-18 выше нуля, днем +26...+31.
В Бишкеке и Оше ночью 21-23 градуса со знаком "плюс", днем +36...+38.
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