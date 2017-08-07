Посол Ч.Айдарбеков принял участие в поминальной церемонии, посвященной жертвам бомбардировки Хиросимы

7 августа 2017, 19:24 Комментарии

Посол Кыргызстана в Японии Чингиз Айдарбеков 6 августа принял участие в мероприятиях, посвященных 72-годовщине атомной бомбардировки города Хиросима. Об этом сообщила пресс-служба МИД КР.

Поминальная церемония, посвященная жертвам атомной бомбардировки, прошла 6 августа с участием премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Мероприятие началось символично в 8:15. В это же время 72 года назад была сброшена атомная бомба.

В ходе открытия мэр Хиросимы Кадзуми Мацуи озвучил "Декларацию мира", выступил губернатор префектуры Хиросима Хидэхико Юдзаки, зачитано послание генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.

Также в церемонии принял участие министр иностранных дел Японии Таро Коно, послы и временные поверенные в делах более 90 стран мира, представители ряда международных организаций, включая Организацию Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.

Справка МИД:

Утром 6 августа 1945 года американский бомбардировщик В-29 Enola Gay сбросил атомную бомбу Little Boy (малыш) эквивалентом от 13 до 18 килотонн тротила на Хиросиму. Общее количество погибших превысило 140 тыс. человек.

В последующем международное сообщество поэтапно продвигалось в направлении запрета распространения и использования ядерного оружия. В частности, Генеральная Ассамблея ООН 12 июня 1968 года приняла Договор о нераспространении ядерного оружия, 10 сентября 1996 года - Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, 7 июля 2017 года - Договор о запрещении ядерного оружия. Параллельно в мире развернулось движение по созданию зон, свободных от ядерного оружия. В 1968 году был подписан Договор "Тлателолко", объявивший регион Латинской Америки и Карибского бассейна безъядерной зоной, в 1995 году - Бангкокский договор о безъядерной зоне в Юго-Восточной Азии, в 1996 году - договор "Пелиндаба" в Африке. Кроме того, существуют безъядерные зоны, распространяющиеся на территории, на которые не распространяется национальный суверенитет. К ним относятся южная часть Тихого океана, Луна и объекты в космосе. Кыргызская Республика является активным участником движения. В 2006 году она подписала Договор о зоне, свободной от ядерного оружия в Центральной Азии (ДЗСЯОЦА), который вступил в силу в 2009 году. В мае 2014 года в Нью-Йорке все пять ядерных государств единовременно подписали протокол о гарантиях к ДЗСЯОЦА, дав гарантию о неприменении ядерного оружия на территории стран Центральной Азии. Согласно статье 18 ДЗСЯОЦА Кыргызская Республика является депозитарием договора.