Двум знакам зодиака надо опасаться ночи "кровавой Луны" — астролог

7 августа 2017, 19:16 Комментарии

БИШКЕК, 7 авг - Sputnik. В ночь с понедельника на вторник жители Кыргызстана, как и многих других стран, при безоблачной погоде смогут увидеть неполное лунное затмение, сообщила агентству Sputnik астроном, сотрудник Московского планетария Людмила Кошман.

Редкое природное явление начнется 7 августа в 21.50 (по бишкекскому времени) и продлится до 02.50 следующего дня. Более четко кыргызстанцы смогут увидеть неполное затмение с 00.20, когда Луна начнет погружаться в земную тень.

Лунное затмение часто называют "кровавой Луной" из-за того, что Земля не полностью закрывает тенью свою спутницу и та приобретает бордовый оттенок. Следующее лунное затмение ожидается 31 января 2018 года.

Будет ли сегодняшняя Луна "кровавой" - вопрос спорный, говорит астролог Вячеслав Бонча корреспонденту Sputnik Беларусь.

"Сегодня в 21.20 произойдет лунное затмение, но оно больше положительное, нежели отрицательное. "Кровавая Луна" предполагает некие негативные последствия. Но сегодня вечером их скорее можно назвать положительными для всех знаков зодиака. Но важно контролировать эмоции, не выплескивать их и не предпринимать каких-то импульсивных действий. Тогда никакой "кровавой Луны" не будет", - убежден астролог.

Из знаков зодиака воздействию лунного затмения наиболее подвержены Водолеи, родившиеся с 4 до 8 февраля, и Львы, появившиеся на свет с 13 до 18 августа. Какие-то важные решения, принятые этими людьми в период лунного затмения, будут длительными и судьбоносными. Если же представители этих знаков будут жить обычной жизнью, ничего негативного не произойдет, подчеркнул астролог.

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