Мужчина прилюдно избил жену в центре отдыха Оша, она умерла дома

7 августа 2017, 19:28 Комментарии

БИШКЕК, 7 авг - Sputnik. Мужчина избил 39-летнюю супругу во время отдыха в бассейне в Оше, она умерла, придя домой, сообщили в пресс-службе УВД города.

Во время расследования выяснилось, что супруги проводили досуг в одном из центров отдыха и употребляли алкоголь. Между парой вспыхнула ссора, вследствие чего муж несколько раз ударил супругу.

Жена в тяжелом состоянии ушла домой, после чего ее обнаружили там мертвой. В ходе следствия милиционеры выяснили, что она умерла, придя домой после побоев в центре отдыха.

Задержан супруг покойной - 44-летний местный житель. Он рассказал, что прилюдно нанес ей удары, но "не думал, что она умрет".

Его водворили в изолятор временного содержания, возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.

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