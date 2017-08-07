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Мужчина прилюдно избил жену в центре отдыха Оша, она умерла дома

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/incident...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441589-ru.html

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Умерла предполагаемый автор песни "Ой, мороз, мороз"

7 августа 2017, 19:28       Комментарии

БИШКЕК, 7 авг - Sputnik. Мужчина избил 39-летнюю супругу во время отдыха в бассейне в Оше, она умерла, придя домой, сообщили в пресс-службе УВД города.
Во время расследования выяснилось, что супруги проводили досуг в одном из центров отдыха и употребляли алкоголь. Между парой вспыхнула ссора, вследствие чего муж несколько раз ударил супругу.
Жена в тяжелом состоянии ушла домой, после чего ее обнаружили там мертвой. В ходе следствия милиционеры выяснили, что она умерла, придя домой после побоев в центре отдыха.
Задержан супруг покойной - 44-летний местный житель. Он рассказал, что прилюдно нанес ей удары, но "не думал, что она умрет".
Его водворили в изолятор временного содержания, возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.
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