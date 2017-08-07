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Мужчина прилюдно избил жену в центре отдыха Оша, она умерла домаМужчина прилюдно избил жену в центре отдыха Оша, она умерла дома

Выборы президента КР: претенденты вложили 51 млн сомов, потратили 30 млн

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/politics...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441588-ru.html

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7 августа 2017, 19:38       Комментарии

БИШКЕК, 7 авг - Sputnik. 28 претендентов на пост президента Кыргызстана внесли в свои избирательные фонды 41,4 миллиона сомов, сообщает Центральная избирательная комиссия.
Отчет о движении денежных средств представлен по состоянию на 7 августа.
Всего создали фонды 28 претендентов. В них аккумулирован 51 миллион 442 тысячи сомов, из них потрачено 30,8 миллиона.
Сейчас меньше всего средств осталось у Акбаралы Айтикеева (50 сомов) и Адахана Мадумарова (291).
Меньше всего внесла денег Замира Муратбекова - 391 сом, а больше всего Омурбек Бабанов - 32 миллиона. Он же больше всех и потратил - 21 миллион сомов.
У шестерых кандидатов в графе "Расходы" значится ноль.
Выборы состоятся 15 октября.
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