Выборы президента КР: претенденты вложили 51 млн сомов, потратили 30 млн

7 августа 2017, 19:38 Комментарии

БИШКЕК, 7 авг - Sputnik. 28 претендентов на пост президента Кыргызстана внесли в свои избирательные фонды 41,4 миллиона сомов, сообщает Центральная избирательная комиссия.

Отчет о движении денежных средств представлен по состоянию на 7 августа.

Всего создали фонды 28 претендентов. В них аккумулирован 51 миллион 442 тысячи сомов, из них потрачено 30,8 миллиона.

Сейчас меньше всего средств осталось у Акбаралы Айтикеева (50 сомов) и Адахана Мадумарова (291).

Меньше всего внесла денег Замира Муратбекова - 391 сом, а больше всего Омурбек Бабанов - 32 миллиона. Он же больше всех и потратил - 21 миллион сомов.

У шестерых кандидатов в графе "Расходы" значится ноль.

Выборы состоятся 15 октября.

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