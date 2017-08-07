День 6 Августа: Суд легализовал анархию

7 августа 2017, 18:49 Комментарии

Ахматбек Келдибеков, Адахан Мадумаров, Камчыбек Ташиев и Бакыт Торобаев за два месяца до президентских выборов решили объединиться для решения одного архиважного вопроса - целостности и суверенитета страны. "Перед нами стоит задача практически возродить и заново восстановить государственность", - добавили они про сопутствующую задачу в своем заявлении.

Мысль про спасение отечества, как мы видим, пришла только сегодня - до этого тройка разъединилась (тогда они думали спасать отечество поодиночке) и все четверо выдвинули себя кандидатами в президенты. Судя по предвыборной кампании, денег на спасение отечества им не хватает, а в некоторых случаях даже на жизнь не хватает - так один из кандидатов свое выдвижение провел в амфитеатре гостиницы, а другой в зале ресторана.

Только крайняя нужда заставит любого уважающего себя кыргызского политика подавить в себе тщеславие и попытаться с кем-то объединиться. Фактически 4 политика объединились, чтобы докапитализировать свои имена до крупного оптового пакета и выгодно его продать. Поэтому сейчас в их действиях наступила пауза - объявили об объединении с целью поддержать единого кандидата, но имя единого кандидата - это предмет торгов.

Варианты у них классические: 1) если никаких выгодных предложений от фаворитов они не получат, тогда им придется выдвинуть одного из четверых. 2) поддержат кандидата от власти; 3) они договариваются о поддержке кандидата с севера страны.

Видимо, на последний вариант они и рассчитывают, то есть каждому будет обещана должность. Но риск большой - их союзник должен выиграть президентские выборы и стать президентом. Плюс политики в нашей стране пошли какие-то очень гибкие - сплошные "кидальщики".

При таком раскладе они пообещают оттянуть голоса у Жээнбекова на юге страны. Какую-то часть протестного электората на юге страны они заберут. Но это не страшно по двум причинам: протестный избиратель обычно и так голосует против любого кандидата от власти. Во втором туре, если он состоится, избиратель будет руководствоваться региональной логикой. Разве не на это рассчитывали в СДПК, когда выдвигали Жээнбекова?

Не исключено, что четверка может проявить гибкость и поддержать Жээнбекова. К слову, обвинения к нынешней власти были не слишком жесткие. Например, Келдибеков обвинял президента Атамбаева, что в стране выросло количество ВИЧ-инфицированных (речь от 18 июля 2017 года). Этот факт они могли дезавуировать так: все это происки международных доноров, которые отмывают у нас гранты, выделенные для борьбы со СПИДом.

В любом случае четверка открыла сезон трансферов и ими должны заинтересоваться потенциальные покупатели...

Октябрьский районный суд Бишкека под председательством судьи Авчи Алиева не нашел состава преступления в действиях экс-директора Департамента лекарственных средств и медицинской техники Рустама Курманова.

Непотопляемый Курманов вышел сухим из воды даже после скандала с "Ротофармой", которая вполне легально продавала египетские дженерики как лекарства из Великобритании.

Суть обвинений состоит в том, что Департамент зарегистрировал 39 лекарственных препаратов по упрощенной процедуре регистрации, а не по обычной схеме. Разница между двумя схемами составляла 500 долларов. Но куда важней другие моменты: по упрощенной схеме можно зарегистрироваться быстро, нужен минимум документов и, самое главное, документы гораздо легче подделать.

Судя по постановлению суда, факт регистрации по упрощенной схеме 39 препаратов, которые не подпадали под эту схему, никто не оспаривает. Обвинение говорило, что за это несет ответственность директор уполномоченного государственного органа. Но у судьи оказался свежий взгляд: подсудимый Курманов только лишь подписывал подготовленные отделом регистрации счета на оплату, как должностное лицо, обладающее правом первой подписи.

Фактически судья Алиев своим решением легализовал в нашей стране анархию - теперь любой чиновник может сказать, что не несет ответственности за последствия документа, потому что свою подпись он поставил только из-за права первой подписи. Кстати, из постановления суда выясняется, что регистрацию проводят как хотят, а никто не отвечает. Настоящая анархия...