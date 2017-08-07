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Бой, в котором погиб Чолпонбай Тулебердиев, реконструировали в России

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441585-ru.html

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7 августа 2017, 18:53       Комментарии

БИШКЕК, 7 авг - Sputnik. Реконструкцию боя, в котором погиб Герой Советского Союза Чолпонбай Тулебердиев, представили в Воронеже, сообщила пресс-служба посольства Кыргызстана в РФ.
© Фото / пресс-служба посольства КР в РФРеконструкцию боя, в котором погиб Герой Советского Союза Чолпонбай Тулебердиев, представили в Воронеже 6 августа состоялся 12-й Международный интернациональный день защитников Отечества и дружбы народов, посвященный 75-летию со дня совершения подвига Чолпонбаем Тулебердиевым.
В торжествах приняли участие как сотрудники посольства, так и представители кыргызской диаспоры в Воронежской области и Ростове, Курске, Белгороде, Тамбове и Москве.
Реконструкция боя на Селявинском плацдарме была представлена с имитацией наземного наступления и воздушного боя с участием самолетов.
Делегация Кыргызстана возложила цветы к месту захоронения Чолпонбая Тулебердиева, посетила музей, названный его именем, в селе Селявном-2, была прочитана поминальная молитва.
В Лискинском районе Герою Советского Союза установлены памятник в селе Селявном-2 и бюст на аллее Славы города Лиски. Имя Чолпонбая Тулебердиева носят средняя школа и музей в Селявном-2, средние школы в селе Давыдовка и №2 в городе Нововоронеже, а также улица в Лисках.
В ночь на 6 августа 1942 года команда добровольцев из 11 бойцов переправилась через реку Дон, но на открытой местности не могла близко подойти к огневой точке врага. Тогда Чолпонбай Тулебердиев подполз к дзоту и, так как был ранен в плечо и использовал весь запас гранат, закрыл амбразуру грудью. Вражеский огонь прекратился на несколько секунд, что позволило товарищам героя уничтожить пулеметный расчет.
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