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Жээнбеков потребовал навести порядок в аэропортах после жалоб пассажиров

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441584-ru.html

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Премьер-министр потребовал навести порядок в аэропортах республики

Жээнбеков потребовал навести порядок в аэропортах и обеспечить комфорт пассажиров

7 августа 2017, 19:00       Комментарии

БИШКЕК, 7 авг - Sputnik. Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков потребовал навести порядок в сфере гражданской авиации и в аэропортах страны, сообщила пресс-служба правительства.
Поручению дано министру транспорта Жамшитбеку Калилову на совещании по состоянию и перспективам гражданской авиации в КР.
Глава кабмина привел статистику, согласно которой по сравнению с прошлым годом на 21 процент увеличился поток авиапассажиров в целом, на 50 процентов возросло количество пассажиров на внутренних рейсах и на 15 стало больше гостей из дальнего зарубежья.
Но, по словам премьера, несмотря на положительную динамику, качество оказания услуг в сфере гражданской авиации остается крайне низким.
"Рынок авиаперевозок отдан на откуп нескольким крупным игрокам, которые, пользуясь положением, диктуют свои условия. Речь, в частности, идет о некоторых авиакомпаниях, осуществляющих внутренние рейсы. Они монополизировали рынок и искусственно завышают цены на авиабилеты. Необходимо постоянно работать с альтернативными авиаперевозчиками, которые готовы открывать новые внутренние рейсы. Они имеют большое значение для жителей отдаленных регионов нашей страны", - напомнил Жээнбеков.
Премьер-министр также обратил внимание на несогласованную работу госструктур в аэропортах.
"В аэропортах все службы и ведомства должны работать синхронно, в интересах пассажиров. У нас же картина обратная. Массу нареканий со стороны пассажиров вызывает работа пограничных и таможенных служб в аэропортах Бишкека и Оша. Помимо низкого уровня обслуживания со стороны персонала, граждане зачастую вынуждены стоять в длинных очередях, проходя паспортный контроль. Так быть не должно. Это создает неудобства для пассажиров, формируется негативный имидж страны в глазах иностранцев", - заявил премьер.
По его мнению, пассажиры любых рейсов должны максимально быстро проходить необходимые процедуры и спокойно отправляться на посадку или выход.
"Пассажиры на днях жаловались, что в аэропорт "Манас" одновременно прибыло несколько авиарейсов и поэтому образовались длинные очереди у стоек пограничного контроля", - подчеркнул Жээнбеков.
По итогам совещания премьер объявил выговор директору Агентства гражданской авиации при Министерстве транспорта и дорог Курманбеку Акышеву за ненадлежащее исполнение служебных обязанностей.
Сотрудники ведомства в 10-дневный срок должны представить предложения по устранению недостатков в сфере гражданской авиации.
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