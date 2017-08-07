Жээнбеков потребовал навести порядок в аэропортах после жалоб пассажиров

7 августа 2017, 19:00 Комментарии

БИШКЕК, 7 авг - Sputnik. Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков потребовал навести порядок в сфере гражданской авиации и в аэропортах страны, сообщила пресс-служба правительства.

Поручению дано министру транспорта Жамшитбеку Калилову на совещании по состоянию и перспективам гражданской авиации в КР.

Глава кабмина привел статистику, согласно которой по сравнению с прошлым годом на 21 процент увеличился поток авиапассажиров в целом, на 50 процентов возросло количество пассажиров на внутренних рейсах и на 15 стало больше гостей из дальнего зарубежья.

Но, по словам премьера, несмотря на положительную динамику, качество оказания услуг в сфере гражданской авиации остается крайне низким.

"Рынок авиаперевозок отдан на откуп нескольким крупным игрокам, которые, пользуясь положением, диктуют свои условия. Речь, в частности, идет о некоторых авиакомпаниях, осуществляющих внутренние рейсы. Они монополизировали рынок и искусственно завышают цены на авиабилеты. Необходимо постоянно работать с альтернативными авиаперевозчиками, которые готовы открывать новые внутренние рейсы. Они имеют большое значение для жителей отдаленных регионов нашей страны", - напомнил Жээнбеков.

Премьер-министр также обратил внимание на несогласованную работу госструктур в аэропортах.

"В аэропортах все службы и ведомства должны работать синхронно, в интересах пассажиров. У нас же картина обратная. Массу нареканий со стороны пассажиров вызывает работа пограничных и таможенных служб в аэропортах Бишкека и Оша. Помимо низкого уровня обслуживания со стороны персонала, граждане зачастую вынуждены стоять в длинных очередях, проходя паспортный контроль. Так быть не должно. Это создает неудобства для пассажиров, формируется негативный имидж страны в глазах иностранцев", - заявил премьер.

По его мнению, пассажиры любых рейсов должны максимально быстро проходить необходимые процедуры и спокойно отправляться на посадку или выход.

"Пассажиры на днях жаловались, что в аэропорт "Манас" одновременно прибыло несколько авиарейсов и поэтому образовались длинные очереди у стоек пограничного контроля", - подчеркнул Жээнбеков.

По итогам совещания премьер объявил выговор директору Агентства гражданской авиации при Министерстве транспорта и дорог Курманбеку Акышеву за ненадлежащее исполнение служебных обязанностей.

Сотрудники ведомства в 10-дневный срок должны представить предложения по устранению недостатков в сфере гражданской авиации.

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