Глава Правительства КР потребовал навести порядок в аэропортах и обеспечить комфорт пассажиров

7 августа 2017, 18:42 Комментарии

БИШКЕК, 07.08.17 /КАБАР/. Министерство транспорта и дорог Кыргызской Республики в течение 10 дней должно подготовить предложения по устранению недостатков в сфере гражданской авиации и улучшению деятельности структур, непосредственно работающих с авиапассажирами.

Такое поручение Глава Правительства Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков дал министру транспорта Жамшитбеку Калилову на совещании по состоянию и перспективам гражданской авиации в КР.

"По сравнению с прошлым годом на 21% вырос поток авиапассажиров в целом. На 50% увеличилось количество пассажиров на внутренних рейсах и на 15 % стало больше пассажиров из стран дальнего зарубежья. Несмотря на положительную динамику роста, качество оказания услуг в сфере гражданской авиации остается крайне низким. Рынок авиаперевозок отдан на откуп нескольким крупным игрокам, которые пользуясь этим положением, диктуют свои условия. Речь, в частности, идет о некоторых авиакомпаниях, осуществляющих внутренние рейсы. Они монополизировали рынок и искусственно завышают цены на авиабилеты. Необходимо постоянно работать с альтернативными авиаперевозчиками, которые желают работать на местном рынке и готовы открывать новые внутренние рейсы. Они имеют большое значение для жителей отдаленных регионов нашей страны", — напомнил Глава Правительства.

Особое внимание Премьер-министр КР обратил на несогласованную работу госструктур в аэропортах страны.

"В аэропортах все службы и ведомства должны работать синхронно, в интересах пассажиров. У нас же картина обратная. Массу нареканий со стороны пассажиров вызывает работа пограничных и таможенных служб в аэропортах городов Бишкек и Ош. Помимо низкого уровня обслуживания со стороны персонала, граждане зачастую вынуждены стоять в длинных очередях, проходя паспортный контроль. Так быть не должно. Это создает неудобства для пассажиров, страна получает негативный имидж в глазах иностранцев. Пассажиры любых рейсов должны максимально быстро проходить все необходимые процедуры и спокойно отправляться на посадку или выход. Пассажиры на днях жаловались, что в аэропорту "Манас" одновременно прибыли несколько авиарейсов, и в итоге образовались длинные очереди у стоек пограничного контроля", — подчеркнул С.Жээнбеков.

Глава Правительства напомнил, что при выполнении внутренних рейсов авиакомпании получают от государства скидки в размере 50% на аэропортовые и аэронавигационные услуги. Также в соответствии с Авиационными правилами Кыргызской Республики, в случае задержки вылета на 4 и более часов, авиаперевозчик обязан предоставить пассажиру прохладительные напитки и бесплатное питание. Но, как отмечают пассажиры, бывают случаи, когда эти правила не выполняются.

По итогам совещания Глава Правительства КР С. Жээнбеков объявил выговор директору Агентства гражданской авиации при Министерстве транспорта и дорог Курманбеку Акышеву за ненадлежащее исполнение служебных обязанностей. Министерству транспорта и дорог поручено в 10-дневный срок представить предложения по устранению недостатков в сфере гражданской авиации.