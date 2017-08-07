Сбежавшая невеста — 5 кыргызстанок, перехитривших родню и женихов

7 августа 2017, 18:39 Комментарии

Недавно появилась информация, что девушка-кыргызка была вынуждена сбежать из родительского дома в Москву от родителей, которые хотели выдать ее замуж. Чтобы избавиться от притязаний семьи жениха, она притворилась душевнобольной и легла в психиатрическую больницу.

Однако решением суда девушку выписали из больницы и передали отцу.

Агентство Sputnik Кыргызстан узнало, на что еще идут кыргызские девушки, которые не хотят выходить замуж по принуждению.

Погрязшая в долгах Нурзада Жумабекова из Таласа рассказала о родственнице, которая нашла способ не выходить замуж за нелюбимого. По ее словам, эта история произошла еще в советские времена.

"Мой старший брат решил выдать дочь, учившуюся в городе, за сына своих хороших знакомых. Когда девушка услышала об этом, она вызвала на переговорный пункт этих сватов и попросила поговорить с ними свою одногруппницу, которая рассказала им, что их будущая сноха должна ей 20 тысяч рублей, и спросила, какую сумму в качестве калыма они повезут. По тем временам это были огромные деньги. В ответ те сказали, что таких денег у них нет. Одногруппница продолжала настаивать на возвращении долга", - рассказала Жумабекова.

В итоге в назначенный срок сваты так и не появились. А брат женщины и его жена, решившие распорядиться судьбой дочери по своему усмотрению, подумали, что у тех не хватило денег на золотые серьги, и сетовали, что те могли в таком случае купить хотя бы серебряные.

"Так и закончилось сватовство ничем. А сестренка потом вышла замуж по любви", - добавила собеседница.

"Молоко" в груди Дамира Курманова, проживающая в Иссык-Кульской области, рассказала свою историю.

"В начале 80-х годов я окончила медучилище во Фрунзе и поехала в родное село. После устроилась в больницу в соседнем селе. Однажды после работы я стояла и голосовала на дороге. Вдруг подъехала машина, выскочившие из нее парни схватили меня и, несмотря на мои крики, посадили в машину и повезли куда-то. Я сразу поняла, что меня украли, но не стала поднимать шума. Без сопротивления доехала и вошла в дом. Но когда увидела на пороге женщину с платком, очень испугалась", - говорит Курманова.

Лихорадочно соображая, что делать, она вспомнила, что у ее родственницы, имевшей маленького ребенка, халат в области груди иногда намокал от выделявшегося молока.

"И тогда я задумалась, как бы намочить халат на груди. Попросилась в туалет. Возле него висел умывальник. Я незаметно намочила носовой платок и затем выжала из него воду на грудь. Бедные старушки, увидевшие меня в таком виде, устроили переполох и отругали парней, которые привезли меня. Все закончилось тем, что мне сунули 20 рублей и отвезли домой," - рассказала Курманова.

Как невменяемая Историю Алии, которую украли в Таласе, рассказала ее подруга Жибек.

"Однажды, когда Алия шла по улице, рядом с ней остановилась незнакомая машина, в которую ее насильно усадили какие-то парни. По их разговорам она поняла, что ее украли. Тогда девушка начала бормотать непонятные вещи, притворяясь невменяемой, чем очень удивила джигитов", - смеясь, рассказывает Жибек.

В общем, парни немного послушали странное бормотание Алии и в конце концов высадили ее на полпути.

"Карьеристка" Назира из Каракола рассказала, как убежала от нелюбимого, чтобы строить карьеру.

"Меня хотели выдать замуж за сына коллеги моего отца. Видимо, родители подумали, что это хорошая семья, и сказали, чтобы я готовилась осенью выйти замуж. В то время я не очень-то хорошо училась в университете, зато увлекалась английским языком и посещала курсы. И тут у меня возникла идея уехать за границу - я пошла в Арабский центр и зарегистрировалась. Через некоторое время мне сообщили, что в Дубае появилась подходящая вакансия", - вспоминает Назира.

Ничего не сказав родителям, девушка прошла собеседование и собрала документы. И только накануне отъезда сообщила об этом родителям.

"Отец очень рассердился, но делать было нечего. И вот уже три года я работаю управляющей в одном из отелей Дубая", - заключила Назира.

Девушка, съевшая виноград Об удивительном случае, произошедшем век назад на Иссык-Куле с одной семьей, нам рассказала правнучка героев истории Гульмира.

"Моему прадеду тогда перевалило за 50, он был веселым и жизнерадостным. Однажды он прослышал, что в соседнем селе один человек хочет выдать дочь замуж, а она не согласна выходить за нелюбимого. Он решил увидеть строптивицу и поехал в то село. Нашел дом, где она жила. Девушка во дворе умывалась. Мой прадед поздоровался и угостил ее виноградом, который лежал в кармане его чапана. Девушка, объявившая голодовку, не ела три дня, поэтому набросилась на лакомство. Между ними сразу возникло чувство. Прадед усадил ее на коня позади себя и увез. Когда за ними организовали погоню, девушка вцепилась в подол первой жены прадеда, прося о помощи. И тогда моя прабабушка сказала ей: "Раз съела виноград, стой до конца", - рассказала Гульмира.

Она добавила, что младшая жена родила прадеду двоих дочерей.

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