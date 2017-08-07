Директору Агентства гражданской авиации объявлен выговор

7 августа 2017, 17:36 Комментарии
Директору Агентства гражданской авиации при Министерстве транспорта и дорог Кыргызстана Курманбеку Акышеву объявлен выговор, сообщает пресс-служба правительства.
Выговор объявлен за ненадлежащее исполнение служебных обязанностей.
Сегодня, 7 августа, на совещании правительства по вопросам состояния и перспективам развития гражданской авиации, Акышев подвергся резкой критике за работу агентства.
"По итогам совещания Минтрансдору поручено в 10-дневный срок представить предложения, направленные на устранение недостатков в сфере гражданской авиации и совершенствованию работы структур, работающих непосредственно с авиапассажирами", – говорится в сообщении.