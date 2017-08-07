Арзыматова: Союз Мадумарова, Ташиева, Келдибекова и Торобаева – вчерашний день кыргызской политики

7 августа 2017, 18:04 Комментарии

Союз кандидатов в президенты Адахана Мадумарова, Камчыбека Ташиева, Ахматбека Келдибекова и Бакыта Торобаева – вчерашний день кыргызской политики, считает политолог Айнура Арзыматова.

Эксперт не верит, что эти политики объединились для сохранения единства народа, политической стабильности и проведения честных выборов.

"То, что эти четыре политика объединились, говорит о слабости их позиции. Во-первых, каждый из них не верит в самостоятельный успех, поэтому объединились. Во вторых, они все одиозные политические деятели, которые в свое время с кем только не объединялись и шли на выборы. Если вспомнить, то Адахан Мадумаров объединялся с Аскаром Салымбековым, Камчыбек Ташиев с Омурбеком Бабановым, Бакыт Торобаев поддерживал бывшего мера Оша Мырзакматова, когда тот выдвигался в мэры южной столицы. То есть, вот этот их политический альянс – неверие в собственные силы", — говорит Арзыматова.

По ее словам, они пока не объявили, кого они будут выдвигать как единого кандидата в президенты от новообразованной партии.

"Наверное, это вызывает большой спор между ними, потому что каждый из них мнит себя президентом. Каждый из них очень мечтает стать главой государства. И, скорее всего, сейчас идут большие споры, политические торги по поводу того, кто займет пост президента", — уверена Айнура Арзыматова.

Политолог отметила, что среди них нет достойного кандидата в президенты.

"Сегодняшний альянс политиков – вчерашний день кыргызской политики. Я могу прогнозировать, что ни у одного из них нет шансов стать президентом Кыргызстана", — считает Арзыматова.

По словам политолога, все эти политики делают ставку на клановый систему, на региональный фактор, но у них нет широкой электоральной базы. У этих политиков нет базы, на которую они бы опирались. И в большей степени на выборах они могут надеяться только на родственные связи.

"Не только народ, а они сами не верят в свои силы и поэтому объединяются. Когда люди объединяются, когда им нужна поддержка, когда человек чувствует, что самостоятельно достичь желаемого не получится, когда он не верит в себя и собственную партию. Эти люди никогда не были единомышленниками, чтобы верить, поддерживать их союз. Их объединяют только корыстные цели — быть у власти. Все они были во власти, и что они сделали? Ничего! Сейчас они заявляют, говорят высокопарными словами, как будто являются спасителями нации. Это просто раздражает население", — резюмировала Айнура Арзыматова.

Напомним, Адахан Мадумаров, Ахматбек Келдибеков, Камчыбек Ташиев, и Бакыт Торобаев объявили об объединении. Они подписали соглашение о своем объединении в новую политическую партию и поддержке единого кандидата в президенты.

"В целях консолидации политических сил, мы провели ряд встреч, результатом которой стало понимание, что ценности и цели наши едины. Для нас архиважным вопросом является целостность и суверенитет нашей страны. Для реализации этих задач мы решили объединиться", — говорится в соглашении.