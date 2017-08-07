Атамбаев рекомендовал правительству выбрать альтернативное решение по лаборатории в Ботсаду

7 августа 2017, 18:29 Комментарии

Алмазбек Атамбаев отметил, что строительство лаборатории на территории Ботанического сада им. Э Гареева Национальной академии наук противоречит законам Кыргызской Республики, и ставит под угрозу сохранение имеющейся там уникальной коллекции растительности, сообщает пресс-служба президента.

По мнению главы государства, Ботсад имеет статус особо охраняемой природной территории, является национальным достоянием Кыргызстана и находится под охраной государства.

"Учитывая важность создания карантинной, фитосанитарной и ветеринарной лаборатории в процессе оптимизации объемов производства и экспорта конкурентоспособной сельскохозяйственной, животноводческой продукции, Алмазбек Атамбаев рекомендовал правительству выработать альтернативное решение по ее строительству во избежание нанесения экологического ущерба Ботсаду", – говорится в сообщении.

Кроме того, президент подчеркнул необходимость выделения Ботсада из состава НАН в самостоятельное научно-исследовательское учреждение с одновременным присвоением статуса "национальный".

Напомним, в Бишкеке за счет китайского гранта планируют построить ветеринарную лабораторию. Местом для строительства выбрали участок размером в 4 гектара на территории Ботанического сада — объекта, который находится под охраной государства. Это прописано сразу в нескольких законах Кыргызской Республики.