В Душанбе конфискована большая партия несанкционированной религиозной литературы

7 августа 2017, 17:58 Комментарии

БИШКЕК, 07.08.17 /КАБАР/. Шесть случаев незаконного ввоза в страну и реализации религиозной литературы выявлено сотрудниками Таможенной службы Таджикистана за шесть месяцев текущего года.

Как сообщает агентство "Авеста" со ссылкой на пресс-центр Таможенной службы РТ, обнаруженная литература не проходила соответствующей экспертизы, и в этой связи ввоз и распространение ее на территории страны запрещено.

В частности, продажа большой партии несанкционированной религиозной литературы была налажена в торговых точках №141 и №142 на территории ТЦ "Панджшер", расположенного на улице Негмата Карабаева города Душанбе.

В ходе совместного рейда сотрудники Управления таможни по городу Душанбе и столичного управления Госкомитета национальной безопасности обнаружили порядка 100 наименований такой литературы, в общем количестве около 4 тыс. экземпляров.

Было установлено, что обнаруженная литература не проходила экспертизу Комитета по делам религии, регулированию народных традиций, торжеств и обрядов Таджикистана, и соответственно реализация подобной литературы считается противоправным действием.

Книги религиозного содержания, обнаруженные в указанных торговых точках, были изданы в Пакистане, Иране, Ливане, Египте и России. В отношении торговцев были возбуждены административные дела, переданные в суд.

Суд, в свою очередь вынес решение о конфискации данной партии религиозной литературы с применением штрафных санкций в отношении распространителей, сообщает таможенная служба.