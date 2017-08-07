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В Душанбе конфискована большая партия несанкционированной религиозной литературы

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/v-dushanb...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441575-ru.html

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7 августа 2017, 17:58       Комментарии

БИШКЕК, 07.08.17 /КАБАР/. Шесть случаев незаконного ввоза в страну и реализации религиозной литературы выявлено сотрудниками Таможенной службы Таджикистана за шесть месяцев текущего года.
Как сообщает агентство "Авеста" со ссылкой на пресс-центр Таможенной службы РТ, обнаруженная литература не проходила соответствующей экспертизы, и в этой связи ввоз и распространение ее на территории страны запрещено.
В частности, продажа большой партии несанкционированной религиозной литературы была налажена в торговых точках №141 и №142 на территории ТЦ "Панджшер", расположенного на улице Негмата Карабаева города Душанбе.
В ходе совместного рейда сотрудники Управления таможни по городу Душанбе и столичного управления Госкомитета национальной безопасности обнаружили порядка 100 наименований такой литературы, в общем количестве около 4 тыс. экземпляров.
Было установлено, что обнаруженная литература не проходила экспертизу Комитета по делам религии, регулированию народных традиций, торжеств и обрядов Таджикистана, и соответственно реализация подобной литературы считается противоправным действием.
Книги религиозного содержания, обнаруженные в указанных торговых точках, были изданы в Пакистане, Иране, Ливане, Египте и России. В отношении торговцев были возбуждены административные дела, переданные в суд.
Суд, в свою очередь вынес решение о конфискации данной партии религиозной литературы с применением штрафных санкций в отношении распространителей, сообщает таможенная служба.

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