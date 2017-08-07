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В Казахстане стартовал уникальный проект молодежных идей

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/v-kazakhs...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441574-ru.html

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7 августа 2017, 18:02       Комментарии

БИШКЕК, 07.08.17 /КАБАР/. Ряд социально полезных мероприятий будет проведен казахстанской молодежью в рамках проекта "Развитие молодежного корпуса", сообщило агентство "Казинформ".
Этот проект реализуется МОН РК совместно со Всемирным банком.
"Наш проект уникален, он комплексный и состоит из трех основных компонентов. Первый компонент - непосредственная работа с молодежью, гранты, социальные стипендии. Второй - это уже институциональное развитие МОН РК и сферы молодежной политики, для того, чтобы она эффективно развивалась. И третий компонент - управление проектом", - говорит координатор группы по управлению проектами "Развитие молодежного корпуса" МОН РК Гульмира Ескендирова.
В частности, на средства гранта от Всемирного банка молодежь будет решать важные социальные вопросы. Один из них, к примеру, направлен на открытие пекарни в селе Косколь Иртышского района Павлодарской области. Около 180 семей в этом районе нередко остаются без хлеба, к примеру, когда дороги заносит снегом.
Другое направление проекта, именуемое "Елки - не палки", поможет, по мнению организаторов, уберечь ели от повальной вырубки к праздникам. В рамках него желающие смогут взять в аренду ель, посаженную в специальный горшок на новогодние праздники или Рождество. После эксплуатации ель не выкидывается, а высаживается уже на постоянное место.
Еще один немаловажный проект для повышения качества жизни людей с особыми потребностями - в Павлодаре волонтеры будут проверять объекты на пригодность для людей с ограниченными возможностями.
"Наш проект уникален именно тем, что мы не навязываем идеи молодежи. Мы спрашиваем у них: что вы хотите сделать? И это те проекты, с которыми они к нам пришли", - подчеркнула Гульмира Ескендирова.
Таким образом, был дан старт Республиканскому марафону молодежных идей и проектов, инициированному волонтерами.

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