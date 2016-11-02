На аэродроме аэропорта "Манас" полным ходом идут ремонтные работы

7 августа 2017, 18:16 Комментарии

Бишкек, 7 августа /Кабар/. В аэропорту "Манас" в конце апреля 2017 года начались плановые ремонтные работы на искусственной взлетно-посадочной полосе с применением дорожной фрезы. Об этом сообщили в пресс-службе ОАО "Международный аэропорт "Манас" (МАМ).

Начальник отдела ремонтно-строительных работ бишкекского филиала ОАО "МАМ" Алтынбек Мамбетов сообщил, что в связи с приобретением дорожной фрезы эффективность ремонтных работ выросла в 2 раза. Если 2016 году было отремонтировано всего 5 тыс 182 квадратных метров, то за три месяца текущего году уже отремонтировано 7 тыс 181 кв.м.

А.Мамбетов отметил, что главная задача проводимых ремонтных работ - обеспечение безопасности полетов.

По его словам, в этом году планируется отремонтировать более 15 тыс. кв. м покрытия элементов аэродрома: искусственная взлетно-посадочная полоса, перрон, рулежная дорожка и магистральная рулежная дорожка. А это, в свою очередь, покажет увеличение эффективности работы с применением фрезы в 3 раза, при наличии хороших погодных условий.

Он добавил, что все работы производятся собственными силами, начиная от разборки старого покрытия и заканчивая заливкой бетона. Так, ремонтно-строительные работы на аэродроме ведутся в ночное время суток, три раза в неделю: понедельник, среда и пятница. А во вторник, четверг и субботу идут работы на перроне аэропорта "Манас".

Работу планируется завершить в конце октября 2017 года.