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На аэродроме аэропорта "Манас" полным ходом идут ремонтные работы

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/na-aerodr...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441572-ru.html

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7 августа 2017, 18:16       Комментарии

Бишкек, 7 августа /Кабар/. В аэропорту "Манас" в конце апреля 2017 года начались плановые ремонтные работы на искусственной взлетно-посадочной полосе с применением дорожной фрезы. Об этом сообщили в пресс-службе ОАО "Международный аэропорт "Манас" (МАМ).
Начальник отдела ремонтно-строительных работ бишкекского филиала ОАО "МАМ" Алтынбек Мамбетов сообщил, что в связи с приобретением дорожной фрезы эффективность ремонтных работ выросла в 2 раза. Если 2016 году было отремонтировано всего 5 тыс 182 квадратных метров, то за три месяца текущего году уже отремонтировано 7 тыс 181 кв.м.
А.Мамбетов отметил, что главная задача проводимых ремонтных работ - обеспечение безопасности полетов.
По его словам, в этом году планируется отремонтировать более 15 тыс. кв. м покрытия элементов аэродрома: искусственная взлетно-посадочная полоса, перрон, рулежная дорожка и магистральная рулежная дорожка. А это, в свою очередь, покажет увеличение эффективности работы с применением фрезы в 3 раза, при наличии хороших погодных условий.
Он добавил, что все работы производятся собственными силами, начиная от разборки старого покрытия и заканчивая заливкой бетона. Так, ремонтно-строительные работы на аэродроме ведутся в ночное время суток, три раза в неделю: понедельник, среда и пятница. А во вторник, четверг и субботу идут работы на перроне аэропорта "Манас".
Работу планируется завершить в конце октября 2017 года.

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