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США окажут содействие таможне Узбекистана в обнаружении радиоактивных веществ

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/ssha-okaz...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441570-ru.html

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7 августа 2017, 17:47       Комментарии

БИШКЕК, 07.08.17 /Кабар/. Государственный таможенный комитет (ГТК) Узбекистана и Национальная администрация по ядерной безопасности при министерстве энергетики США (DOE/NNSA) подписали меморандум о взаимопонимании, обеспечивающем сотрудничество между ведомствами, по данным пресс-службы посольства США в Узбекистане.
По данным агентства "Тренд", документ подписали глава американской дипломатической миссии в Узбекистане Памела Спратлен и первый заместитель председателя ГТК Бахтияр Раимов.
По данным дипмиссии, документ позволит укрепить способности таможенного комитета по обнаружению радиоактивных веществ, что обеспечит безопасность Узбекистана от радиоактивных веществ и заложит фундамент для сотрудничества в будущем.
Кроме технического содействия, меморандум о взаимопонимании даст возможность DOE/NNSA оказывать содействие для устойчивого развития и делиться передовым опытом.
По мнению посла Памеллы Спратлен, слова которой цитирует пресс-служба, "подписание меморандума служат примером дальнейшего американо-узбекского сотрудничества в сфере безопасности".
В июне этого года министерство энергетики США передало специальный грузовой транспорт для обеспечения безопасной транспортировки радиоактивных материалов для Института ядерной физики Академии наук Узбекистана.
В ноябре 2016 года Республиканское предприятие по захоронению радиоактивных отходов (входит в состав института) провело модернизацию системы захоронения радиоактивных отходов за счет технической помощи министерства энергетики США и департамента правительства Великобритании по бизнесу, энергетике и промышленной стратегии (BEIS).

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