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Лица кыргызстанцев в объективе фотографа из Ливана (ФОТО)

 

Фотографии: kabar.kg

                          

Источник:
http://kabar.kg/news/litca-kyr...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441569-ru.html

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7 августа 2017, 17:20       Комментарии

Бишкек, 7 августа /Даниил Хашковский – Кабар/. Фотограф из Ливана Омар Реда, который рассказывает своими фотографиями о природе и о людях разных стран мира, посетил Кыргызстан. На своей странице Instagram выложил ряд фотографий посвященных Кыргызстану в стиле "Nomad" (Кочевник).
В серию фотографий вошли 33 снимка, на которых изображены жители джайлоо. Там есть все – бабушка, которая наряжена в традиционную одежду, обычная женщина с платком на голове, женщина, которая доит коня, пожилой мужчина с золотыми зубами.
Большое количество фотографий Омар Реда посвятил лицам, особо выделил глаза "яркость и цвет глаз у кыргызского народа поразительно красивые".
"В какой бы район не поехали, вы увидите естественную улыбку", - написал Омар.
"Кыргызстан нужно посетить обязательно. Как только вы покинете эту страну, вы обязательно захотите вернуться в Кыргызстане", – считает фотограф.

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