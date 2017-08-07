Лица кыргызстанцев в объективе фотографа из Ливана (ФОТО)

7 августа 2017, 17:20 Комментарии

Бишкек, 7 августа /Даниил Хашковский – Кабар/. Фотограф из Ливана Омар Реда, который рассказывает своими фотографиями о природе и о людях разных стран мира, посетил Кыргызстан. На своей странице Instagram выложил ряд фотографий посвященных Кыргызстану в стиле "Nomad" (Кочевник).

В серию фотографий вошли 33 снимка, на которых изображены жители джайлоо. Там есть все – бабушка, которая наряжена в традиционную одежду, обычная женщина с платком на голове, женщина, которая доит коня, пожилой мужчина с золотыми зубами.

Большое количество фотографий Омар Реда посвятил лицам, особо выделил глаза "яркость и цвет глаз у кыргызского народа поразительно красивые".

"В какой бы район не поехали, вы увидите естественную улыбку", - написал Омар.

"Кыргызстан нужно посетить обязательно. Как только вы покинете эту страну, вы обязательно захотите вернуться в Кыргызстане", – считает фотограф.