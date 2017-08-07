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Жээнбеков потребовал навести порядок в аэропортах и обеспечить комфорт пассажиров

 

Фотографии: kabar.kg

     

Источник:
http://kabar.kg/news/prem-er-m...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441568-ru.html

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7 августа 2017, 17:24       Комментарии

Бишкек, 7 августа /Кабар/. Министерство транспорта и дорог Кыргызстана в течение 10 дней должно подготовить предложения по устранению недостатков в сфере гражданской авиации и улучшению деятельности структур, непосредственно работающих с авиапассажирами. Такое поручение премьер-министр дал министру транспорта Жамшитбеку Калилову сегодня, 7 августа, на совещании по состоянию и перспективам гражданской авиации в КР, сообщает отдел информационного обеспечения аппарата правительства КР.
"По сравнению с прошлым годом на 21% вырос поток авиапассажиров в целом. На 50% увеличилось количество пассажиров на внутренних рейсах и на 15 % стало больше пассажиров из стран дальнего зарубежья. Несмотря на положительную динамику роста, качество оказания услуг в сфере гражданской авиации остается крайне низким. Рынок авиаперевозок отдан на откуп нескольким крупным игрокам, которые пользуясь этим положением, диктуют свои условия. Речь, в частности, идет о некоторых авиакомпаниях, осуществляющих внутренние рейсы. Они монополизировали рынок и искусственно завышают цены на авиабилеты. Необходимо постоянно работать с альтернативными авиаперевозчиками, которые желают работать на местном рынке и готовы открывать новые внутренние рейсы. Они имеют большое значение для жителей отдаленных регионов нашей страны", — напомнил глава правительства.
Особое внимание премьер обратил на несогласованную работу госструктур в аэропортах страны.
"В аэропортах все службы и ведомства должны работать синхронно, в интересах пассажиров. У нас же картина обратная. Массу нареканий со стороны пассажиров вызывает работа пограничных и таможенных служб в аэропортах городов Бишкек и Ош. Помимо низкого уровня обслуживания со стороны персонала, граждане зачастую вынуждены стоять в длинных очередях, проходя паспортный контроль. Так быть не должно. Это создает неудобства для пассажиров, страна получает негативный имидж в глазах иностранцев. Пассажиры любых рейсов должны максимально быстро проходить все необходимые процедуры и спокойно отправляться на посадку или выход. Пассажиры на днях жаловались, что в аэропорту "Манас" одновременно прибыли несколько авиарейсов, и в итоге образовались длинные очереди у стоек пограничного контроля", — подчеркнул Жээнбеков.
Глава правительства напомнил, что при выполнении внутренних рейсов авиакомпании получают от государства скидки в размере 50% на аэропортовые и аэронавигационные услуги. Также в соответствии с Авиационными правилами Кыргызской Республики, в случае задержки вылета на 4 и более часов, авиаперевозчик обязан предоставить пассажиру прохладительные напитки и бесплатное питание. Но, как отмечают пассажиры, бывают случаи, когда эти правила не выполняются.
По итогам совещания премьер-министр объявил выговор директору Агентства гражданской авиации при Министерстве транспорта и дорог Курманбеку Акышеву за ненадлежащее исполнение служебных обязанностей. Министерству транспорта и дорог поручено в 10-дневный срок представить предложения по устранению недостатков в сфере гражданской авиации.

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