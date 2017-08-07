Жээнбеков объявил выговор директору Агентства гражданской авиации Акышеву

7 августа 2017, 17:49 Комментарии

Бишкек, 7 августа /Кабар/. Премьер-министр Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков подписал распоряжение, согласно которому директору Агентства гражданской авиации при Министерстве транспорта и дорог КР Курманбеку Акышеву объявлен выговор. Об этом сообщает отдел информационного обеспечения аппарата правительства КР.

Выговор объявлен за ненадлежащее исполнение служебных обязанностей.

Напомним, что сегодня глава правительства провел совещание по вопросам состояния и перспективам развития гражданской авиации в КР, на котором подверг резкой критике работу профильных государственных органов, включая Агентство гражданской авиации при Министерстве транспорта и дорог КР.

По итогам совещания Министерству транспорта и дорог КР поручено в 10-дневный срок представить предложения, направленные на устранение недостатков в сфере гражданской авиации и совершенствованию работы структур, работающих непосредственно с авиапассажирами.