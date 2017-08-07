Сборная Кыргызстана пробилась в полуфинал международного чемпионата "Танковый биатлон"

7 августа 2017, 17:20 Комментарии

Сборная Генерального штаба Вооруженных cил Кыргызстана пробилась в полуфинал международного чемпионата "Танковый биатлон". Как сообщает пресс-служба Генштаба, 6 августа на полигоне в подмосковном "Алабино" кыргызские танкисты завершили свой третий заезд. Экипаж в составе старшин Серкебаева Саламата, Токтосунова Талантбека, ефрейтора Толкунбека Мирбек уулу прошел трассу за 26,5 минут, заняв второе место в своей подгруппе после России.

Согласно общим результатам индивидуальной гонки сборная КР вошла в 12 лучших команд соревнований, среди которых Азербайджан, Армения, Белоруссия, Венесуэла, Индия, Иран, Казахстан, Китай, Монголия, Россия, Сербия, и будет бороться за право выступать в финале 12 августа.

В этом году в состязаниях боевых машин принимают участие 19 государств. По условиям чемпионата первый этап - индивидуальная гонка, второй этап - эстафета, которая и определит лучшую команду соревнований. Им нужно преодолеть различные преграды, включая противотанковый ров и огненную полосу на время. За ошибки начисляются штрафные очки. Танки для соревнований специально окрашивают - Кыргызстан выступает на желтых машинах.