Информация о доходах министра внутренних дел засекречена

7 августа 2017, 17:15 Комментарии

Данные о доходах министра внутренних дел Урана Исраилова засекречены. Об этом сообщается в отчете Госкадровой службы о доходах членов правительств за прошлый год.

По данным ГКС, Исраилов на почту министра заработал 78 тыс. сомов, данные о других доходах засекречены. Расходы министра и информация о его имуществе также не указаны. Не приведена информация и о финансовом состоянии его близких родственников.

В ГКС "ВБ" пояснили, что до назначения главой МВД Исраилов работал в Госкомитете национальной безопасности и при заполнении декларации он указал, что информация о других доходах засекречена.

Исраилов был назначен министром внутренних дел в ноябре 2016 года. Таким образом, указанные 78 тыс. сомов - это доходы за два месяца на посту министра. До прихода на эту должность он возглавлял Антикоррупционную службу в ранге первого заместителя председателя ГКНБ.