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Информация о доходах министра внутренних дел засекречена

Источник:
http://www.vb.kg/doc/364430_in...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441565-ru.html

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Декларация — 2016: Информация о доходах главы МВД У.Исраилова засекречена, экс-министр М.Турганбаев заработал 3,6 млн сомов от продажи скота

7 августа 2017, 17:15       Комментарии

Данные о доходах министра внутренних дел Урана Исраилова засекречены. Об этом сообщается в отчете Госкадровой службы о доходах членов правительств за прошлый год.
По данным ГКС, Исраилов на почту министра заработал 78 тыс. сомов, данные о других доходах засекречены. Расходы министра и информация о его имуществе также не указаны. Не приведена информация и о финансовом состоянии его близких родственников.
В ГКС "ВБ" пояснили, что до назначения главой МВД Исраилов работал в Госкомитете национальной безопасности и при заполнении декларации он указал, что информация о других доходах засекречена.
Исраилов был назначен министром внутренних дел в ноябре 2016 года. Таким образом, указанные 78 тыс. сомов - это доходы за два месяца на посту министра. До прихода на эту должность он возглавлял Антикоррупционную службу в ранге первого заместителя председателя ГКНБ.

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