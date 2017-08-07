Экс-глава МВД Мелис Турганбаев заработал 3,6 млн сомов от продажи скота

7 августа 2017, 17:37 Комментарии

Экс-министр внутренних дел Мелис Турганбаев в прошлом году заработал более 4 млн сомов. Об этом сообщается на сайте Госкадровой службы.

Турганбаев ушел с поста министра в ноябре прошлого года. Таким образом, почти за 10 месяцев работы на министерском посту он заработал 440 тыс. сомов. Отметим, что в 2015 году доходы по месту работы Турганбаева были в два раза больше - 865 тыс. сомов.

Но основным источником дохода экс-министра является фермерство. От реализации мелкого и крупного рогатого скота Турганбаев получил 3,6 млн сомов.

Несмотря на такой доход, за Турганбаевым не числится личного жилья, машины и другого имущества.

Доходы его близкого родственника не менее внушительны. По месту основной работы он получил 440 тыс. сомов и 876 тыс. получил от предоставления в аренду кафе с прилегающим участком. Родственник экс-министра также владеет просторной квартирой в 335 кв. метров и тремя земельными участками, а также машиной последней марки "Хонда-CRV".