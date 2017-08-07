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Экс-глава МВД Мелис Турганбаев заработал 3,6 млн сомов от продажи скота

Источник:
http://www.vb.kg/doc/364447_ek...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441561-ru.html

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7 августа 2017, 17:37       Комментарии

Экс-министр внутренних дел Мелис Турганбаев в прошлом году заработал более 4 млн сомов. Об этом сообщается на сайте Госкадровой службы.
Турганбаев ушел с поста министра в ноябре прошлого года. Таким образом, почти за 10 месяцев работы на министерском посту он заработал 440 тыс. сомов. Отметим, что в 2015 году доходы по месту работы Турганбаева были в два раза больше - 865 тыс. сомов.
Но основным источником дохода экс-министра является фермерство. От реализации мелкого и крупного рогатого скота Турганбаев получил 3,6 млн сомов.
Несмотря на такой доход, за Турганбаевым не числится личного жилья, машины и другого имущества.
Доходы его близкого родственника не менее внушительны. По месту основной работы он получил 440 тыс. сомов и 876 тыс. получил от предоставления в аренду кафе с прилегающим участком. Родственник экс-министра также владеет просторной квартирой в 335 кв. метров и тремя земельными участками, а также машиной последней марки "Хонда-CRV".

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